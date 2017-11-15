Власти Перу объявят выходной день в стране, если сборная выйдет на ЧМ

Министерство труда Перу объявит выходной день 16 ноября, если национальная команда выйдет на чемпионат мира 2018, сообщает Bloomberg.

«В случае достижения нашей мечты — выхода сборной в финальную часть чемпионата мира 2018 года, — 16 ноября будет выходным днем в стране», — говорится в заявлении пресс-службы министерства труда Перу.

В первом стыковом матче сборная Перу в гостях сыграла вничью с командой Новой Зеландии (0:0). Второй матч пройдет 16 ноября. Начало встречи в 05:15 по московскому времени.