Реакцию болельщиков Перу на гол Фарфана спутали с землятресением

Приложение Earthquake Network, которое фиксирует сейсмическую активность через мобильные телефоны пользователей, сообщило о возможном землетрясении сегодня утром в Перу.

Как выяснилось позже, такой сигнал поступил в связи с бурным празднованием гола, забитого в ответном стыковом матче к ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией (2:0).

«Подтверждаем, что в Лиме не было природной сейсмической активности. Видимо, что это радость перуанцев заставила приложение сработать», — сообщил Sismologia Chile.

Первый мяч в составе сборной Перу забил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.