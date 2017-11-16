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  • Реакцию болельщиков Перу на гол Фарфана спутали с землятресением

Реакцию болельщиков Перу на гол Фарфана спутали с землятресением

16 ноября 2017, 18:32
7

Приложение Earthquake Network, которое фиксирует сейсмическую активность через мобильные телефоны пользователей, сообщило о возможном землетрясении сегодня утром в Перу.

Как выяснилось позже, такой сигнал поступил в связи с бурным празднованием гола, забитого в ответном стыковом матче к ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией (2:0).

«Подтверждаем, что в Лиме не было природной сейсмической активности. Видимо, что это радость перуанцев заставила приложение сработать», — сообщил Sismologia Chile.

Первый мяч в составе сборной Перу забил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Источник: Goal.com
Отборочные матчи к ЧМ. Океания Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Локомотив Новая Зеландия Фарфан Джефферсон
Комментарии (7)
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dok66
1510846584
Сегодня в Перу выходной ! Надеюсь президент сдержал слово !
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shinnik
1510847262
Сегодня в РЖД проезд бесплатный.
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cska-62
1510852476
Представляю, какая сейсмическая активность будет зафиксирована в Москве, когда Смолов или кто-то там ещё на чемпионате мира будет забивать решающими мячи! Лишь бы они были... Землетрясение переживём!
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_LM_
1510852854
Фарфан все таки молодец! Реанимировал свою карьеру. Спасибо Палычу!
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