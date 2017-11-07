У Герреро в крови не обнаружено следов кокаина

Допинг-проба игрока сборной Перу Хосе Паоло Герреро, который подозревается в употреблении кокаина, не содержит следов наркотика, сообщает Globesporte.

Источником происхождения бензоилэкгонина, обнаруженного в крови игрока, является не сам кокаин, а листья коки. Игрок все еще дисквалифицирован на 30 дней. За это время он может вскрыть пробу Б или предоставить другие доказательства своей невиновности.

Игрок пропустит стыковые матчи к ЧМ-2018 против сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.