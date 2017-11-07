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У Герреро в крови не обнаружено следов кокаина

7 ноября 2017, 19:27
1

Допинг-проба игрока сборной Перу Хосе Паоло Герреро, который подозревается в употреблении кокаина, не содержит следов наркотика, сообщает Globesporte.

Источником происхождения бензоилэкгонина, обнаруженного в крови игрока, является не сам кокаин, а листья коки. Игрок все еще дисквалифицирован на 30 дней. За это время он может вскрыть пробу Б или предоставить другие доказательства своей невиновности.

Игрок пропустит стыковые матчи к ЧМ-2018 против сборной Новой Зеландии, которые пройдут 11 и 16 ноября.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Океания Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Перу Новая Зеландия Герреро Хосе Паоло
Комментарии (1)
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Italian_93
1510075229
По крови дебилы наркота не определяется, определяется по анализам мочи либо по срезанным корневым волосам
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