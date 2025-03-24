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Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»

Сегодня, 11:09
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Новая Зеландия победила Новую Каледонию со счетом 3:0 в финале отбора на чемпионат мира-2026 в Океании. Игра проходила в Окленде.

Второй гол в матче забил экс-нападающий «Алании» 35-летний Костас Барбарусес. Он выступал за российский клуб в сезоне-2011/12.

Новая Зеландия стала второй сборной, прошедшей отбор на ЧМ-2026, после Японии. Также на турнир квалифицировались США, Канада и Мексика как страны-хозяйки турнира.

Новая Каледония сможет побороться за место на ЧМ в межконтинентальном плей-офф в следующем году.

Новая Зеландия сыграет на ЧМ в третий раз. Ранее она выступала на турнирах в 1982 и 2010 годах.

Отбор ЧМ-2026. Океания. Третий раунд. Финал

Новая Каледония – Новая Зеландия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Боксалл, 61; 0:2 – Барбарусес, 66; 0:3 – Джаст, 80.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Океания Панатинаикос Новая Зеландия Новая Каледония Барбарусес Костас
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Комментарии (1)
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fakeid
1742807692
"Новая Каледония сможет побороться за место на ЧМ в межконтинентальном плей-офф" она сможет там только поприсутствовать. через стыки разыграют 2 путёвки. регламент таков, что в стыки попадают по 1 команде из каждой федерации, кроме уефа. с ю.америки 2 команды. итого 6. далее смотрят на их мировой рейтинг. 2 команды с наивысшим - сразу в финалы, а остальные 4 в полуфиналы. если каледония кого-то случайно и пройдёт - то в финале ещё нужно победить босса. и это будет не слабая сборная со 152 места рейтинга, как каледония.
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