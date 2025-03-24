Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»

Новая Зеландия победила Новую Каледонию со счетом 3:0 в финале отбора на чемпионат мира-2026 в Океании. Игра проходила в Окленде.

Второй гол в матче забил экс-нападающий «Алании» 35-летний Костас Барбарусес. Он выступал за российский клуб в сезоне-2011/12.

Новая Зеландия стала второй сборной, прошедшей отбор на ЧМ-2026, после Японии. Также на турнир квалифицировались США, Канада и Мексика как страны-хозяйки турнира.

Новая Каледония сможет побороться за место на ЧМ в межконтинентальном плей-офф в следующем году.

Новая Зеландия сыграет на ЧМ в третий раз. Ранее она выступала на турнирах в 1982 и 2010 годах.

Отбор ЧМ-2026. Океания. Третий раунд. Финал

Новая Каледония – Новая Зеландия – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Боксалл, 61; 0:2 – Барбарусес, 66; 0:3 – Джаст, 80.