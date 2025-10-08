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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар - Новая Каледония
Гибралтар - Новая Каледония: обзор матча 08 октября 2025
Гибралтар
08.10.2025, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Новая Каледония
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Гибралтар - Новая Каледония
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
Новости команд
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Гибралтар
Новая Каледония
Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Гибралтар – Каймановы острова: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 4.3
5 июня
Гибралтар – Британские Виргинские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Гибралтар – Британские Виргинские острова: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 7.9
2 июня
Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Гибралтар – Каймановы острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Гибралтар – Каймановы острова: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 4.3
5 июня
Гибралтар – Британские Виргинские острова: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Гибралтар – Британские Виргинские острова: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 7.9
2 июня
Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»
2025.03.24 11:09
1
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
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Последние матчи
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Гибралтар
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
4 : 0
03.06.2026
Британские Виргинские острова
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Лига наций, Переходные матчи
Гибралтар
0 : 1
26.03.2026
Латвия
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
4 : 1
06.06.2026
Каймановы острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
4 : 0
03.06.2026
Британские Виргинские острова
Лига наций, Переходные матчи
Латвия
1 : 0
31.03.2026
Гибралтар
Лига наций, Переходные матчи
Гибралтар
0 : 1
26.03.2026
Латвия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Чехия
6 : 0
17.11.2025
Гибралтар
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Соломоновы Острова
0 : 0
14.11.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные,
Папуа - Новая Гвинея
0 : 0
11.11.2025
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные,
Гибралтар
0 : 2
08.10.2025
Новая Каледония
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал
Новая Каледония
0 : 3
24.03.2025
Новая Зеландия
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