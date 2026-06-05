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Гибралтар – Каймановы острова: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 4.3

05 июня 2026 10:20
Гибралтар - Каймановы острова
06 июн. 2026, суббота 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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4.30
Каймановы острова не проиграют
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6 июня 2026 года в 20:00 сборные Гибралтара и Каймановых островов сыграют в товарищеском матче.

Гибралтар

Гибралтар – аутсайдер, но после разгрома Британских Виргинских островов (4:0) команда на подъeме. Атака приносит 1.00 гола в среднем за 5 игр, но оборона дырявая – 2.00 пропущенных. Гибралтар пропускает в 14 из 16 последних матчей. Дома команда способна удивить, но стабильности нет.

Каймановы острова

Каймановы острова в хорошей форме: команда не проигрывает в 3 последних матчах и забивает в 4 последних. Атака стабильна – 1.40 гола в среднем за 5 игр. Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. Проблема гостей – выезд: они не могут выиграть в 9 последних гостевых товарищеских матчах. В прошлой игре победа над Багамскими островами (1:0).

Факты о командах

Гибралтар

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.00 пропущено
  • Пропускают в 14 из 16 матчей
  • Разгром Британских Виргинских островов (4:0)

Каймановы острова

  • 3 матча без поражений
  • За 5 матчей: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 4 последних матчах
  • 9 гостевых матчей без побед
  • Победа над Багамскими островами (1:0)

Прогноз на матч Гибралтар – Каймановы острова

Каймановы острова в хорошей форме и стабильно забивают, но их выездная статистика ужасна. Гибралтар дома может дать бой. Скорее всего, гости не проиграют. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Каймановы острова не проиграют – коэффициент 4.3
  • Обе забьют – да

4.30
Каймановы острова не проиграют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Каймановы острова Гибралтар
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