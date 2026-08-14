Матч 6-го тура Первой лиги между «Сочи» и «Волгой» пройдет 15 августа в Сочи. Хозяева располагаются на 8-м месте с 7 очками, гости – на 12-й строчке с 6 баллами. Сочи не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а Волга в гостях не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Обе команды стабильно забивают, но при этом часто пропускают. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые умеют добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Сочи» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Южане не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч, что является высоким показателем. В атаке команда стабильна – она забивает в трех последних матчах. Однако защита «Сочи» вызывает вопросы: они пропускают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре сочинцы обыграли «Торпедо» (2-1), а до этого уступили «Ленинградцу» (1-2) и разгромили «Арсенал Тула» (5-0). Такая нестабильность в обороне может позволить гостям забить, но при поддержке трибун хозяева должны компенсировать это своей атакующей мощью.

«Волга» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой – команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Первой лиги. В атаке ульяновцы стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в шести из восьми последних матчей. Однако защита гостей выглядит ненадежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. В последнем туре «Волга» обыграла «КАМАЗ» (2-1), но до этого уступила «Челябинску» (0-2) и «Торпедо» (1-3). В очной встрече в Кубке России 2024 года «Сочи» уверенно переиграл «Волгу» (2-0), что добавляет хозяевам психологическое преимущество.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сочи» выглядит предпочтительнее за счет более высокой результативности и надежной домашней формы, а также исторического преимущества. «Волга» опасна на выезде, но ее защита слишком уязвима. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют стабильную атаку, они являются фаворитами.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (Кубок России, октябрь 2024) «Сочи» одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма хозяев лучше: они забивают больше (2,00 против 1,20 у гостей) и имеют преимущество домашнего поля. «Волга» в гостях стабильна, но против такого соперника, как «Сочи», этого может быть недостаточно. Обе команды пропускают, что намекает на голы с обеих сторон, но более высокий класс и поддержка трибун должны склонить чашу весов в пользу хозяев.

Личные встречи Побед - 2 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 0 1.5 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Россия. Кубок, 5 раунд Сочи 2 : 0 Волга Россия. PARI Первая лига, 6 тур Сочи 1 : 0 Волга Россия. Кубок, 5 раунд Сочи 2 : 0 Волга

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в атаке (2,00 гола за игру), стабильную домашнюю форму (не проигрывают в шести из восьми последних матчей) и историческое превосходство над соперником. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в результативности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Сочи» продолжит свою успешную серию дома и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги России между «Сочи» и «Волгой» состоится 15 августа 2026 года в Сочи и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.