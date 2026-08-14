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«Сочи» – «Волга»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

14 августа 2026 9:32
Сочи - Волга
16 авг. 2026, воскресенье 11:30 | Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Сочи» с форой (-1)
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Матч 6-го тура Первой лиги между «Сочи» и «Волгой» пройдет 15 августа в Сочи. Хозяева располагаются на 8-м месте с 7 очками, гости – на 12-й строчке с 6 баллами. Сочи не проигрывает в шести из восьми последних домашних матчей, а Волга в гостях не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Обе команды стабильно забивают, но при этом часто пропускают. Кто же сумеет взять верх в этом принципиальном противостоянии – хозяева, которые опираются на поддержку трибун, или гости, которые умеют добиваться результата на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Сочи» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Южане не проигрывают в шести из восьми последних матчей на своем поле, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола за матч, что является высоким показателем. В атаке команда стабильна – она забивает в трех последних матчах. Однако защита «Сочи» вызывает вопросы: они пропускают в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,40 гола. В предыдущем туре сочинцы обыграли «Торпедо» (2-1), а до этого уступили «Ленинградцу» (1-2) и разгромили «Арсенал Тула» (5-0). Такая нестабильность в обороне может позволить гостям забить, но при поддержке трибун хозяева должны компенсировать это своей атакующей мощью.

«Волга» подходит к матчу с хорошей выездной статистикой – команда не проигрывает в пяти из семи последних гостевых матчей Первой лиги. В атаке ульяновцы стабильны: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола и забивают в шести из восьми последних матчей. Однако защита гостей выглядит ненадежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола. В последнем туре «Волга» обыграла «КАМАЗ» (2-1), но до этого уступила «Челябинску» (0-2) и «Торпедо» (1-3). В очной встрече в Кубке России 2024 года «Сочи» уверенно переиграл «Волгу» (2-0), что добавляет хозяевам психологическое преимущество.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Сочи» выглядит предпочтительнее за счет более высокой результативности и надежной домашней формы, а также исторического преимущества. «Волга» опасна на выезде, но ее защита слишком уязвима. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют стабильную атаку, они являются фаворитами.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (Кубок России, октябрь 2024) «Сочи» одержал победу со счетом 2-0. Текущая форма хозяев лучше: они забивают больше (2,00 против 1,20 у гостей) и имеют преимущество домашнего поля. «Волга» в гостях стабильна, но против такого соперника, как «Сочи», этого может быть недостаточно. Обе команды пропускают, что намекает на голы с обеих сторон, но более высокий класс и поддержка трибун должны склонить чашу весов в пользу хозяев.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
0
1.5
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. Кубок, 5 раунд
Сочи
2 : 0
16.10.2024
Волга
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Сочи
1 : 0
16.08.2026
Волга
Россия. Кубок, 5 раунд
Сочи
2 : 0
16.10.2024
Волга

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
29
Роман Ежов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Волга
23
Егор Бабурин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
Главный тренер
Михаил Белов
Сочи
17
Артем Макарчук
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Захар Федоров
ЦФ
Волга
1
Ринат Шакеров
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
17
Игорь Гершун
ЛВ
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
77
Лука Багателия
ПВ
28
Данил Новиков
ЦФ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
11
Астемир Хашкулов
ЦФ
3-3-3-1
85
Силев
3
Солдатенков
4
Литвинов
44
Стойич
13
Калинин
5
Осипов
28
Магаль
8
Игнатов
6
Кузьмин
29
Ежов
11
Мелешин
3-3-1-3
23
Бабурин
4
Ибрагимов
99
Костин
50
Быков
30
Хабибуллин
10
Шагиахметов
5
Степанов
9
Фольмер
8
Рахманов
55
Саплинов
7
Никитин
13
Калинин
17
Макарчук
17
Макарчук
13
Калинин
Кайнов
22
Кожемякин
22
Кожемякин
Кайнов
6
Кузьмин
13
Кайнов
13
Кайнов
6
Кузьмин
29
Ежов
7
Шейдаев
7
Шейдаев
29
Ежов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
8
Рахманов
3
Красильниченко
3
Красильниченко
8
Рахманов
9
Фольмер
17
Гершун
17
Гершун
9
Фольмер
7
Никитин
77
Багателия
77
Багателия
7
Никитин
10
Шагиахметов
28
Новиков
28
Новиков
10
Шагиахметов
55
Саплинов
11
Хашкулов
11
Хашкулов
55
Саплинов
Остались в запасе
Сочи
Волга
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Ринат Шакеров
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Остались в запасе
33
Марсело Алвес
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
Остались в запасе
1
Ринат Шакеров
ВР
60
Игнат Касьянов
ЦП
76
V. Livadnov
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Михаил Белов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Сочи» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют преимущество в атаке (2,00 гола за игру), стабильную домашнюю форму (не проигрывают в шести из восьми последних матчей) и историческое превосходство над соперником. Гости, несмотря на хорошую выездную статистику, уступают в результативности и имеют проблемы в обороне. Ожидаем, что «Сочи» продолжит свою успешную серию дома и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) с коэффициентом 1.95.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Первой лиги России между «Сочи» и «Волгой» состоится 15 августа 2026 года в Сочи и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Сочи» – «Волга»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027

1.95
Победа «Сочи» с форой (-1)
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Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Волга Сочи
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