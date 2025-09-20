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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Рамиль Шейдаев
€ 700 тыс
Рамиль Шейдаев
Сочи
15 марта 1996 (30)
#7 | Нападающий
187 см | 77 кг
Азербайджан | Россия
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Публикации
Форвард сборной Азербайджана Шейдаев вернулся в Россию
4 августа
1
Махачкалинское «Динамо» собирается подписать экс-игрока четырех клубов РПЛ
26 июня
Фото
«Карабах» из ЛЧ подписал чемпиона России в составе «Зенита»
2025.09.20 11:07
1
РФС утвердил мировое соглашение между «Динамо» и Шейдаевым
2020.04.17 18:12
Фото
Экс-нападающий «Динамо» Шейдаев стал игроком «Сабаха»
2020.02.18 00:13
3
«Динамо» оспорит в CAS решение РФС по делу Шейдаева
2020.02.06 13:18
3
РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов
2020.02.05 20:21
5
Шейдаев – об уходе из «Динамо»: «Были амбиции, но все пошло не так, как я хотел»
2020.01.11 13:33
6
Шейдаев расторг контракт с «Динамо»
2020.01.09 18:02
3
Football24.az: Шейдаев близок к переходу в «Крылья Советов»
2019.12.26 08:38
3
Шейдаев может уйти из «Динамо» без выплаты компенсации
2019.10.23 16:23
8
Шейдаев: «Малком и Шюррле не удивили. В России после Халка тяжело удивить»
2019.09.12 22:19
13
Левашов, Комбаров, Банда – в старте «Арсенала» на матч с «Динамо»; Плиев, Шиманьски, Шейдаев сыграют у гостей
2019.07.12 19:05
1
Фото
Шейдаев перешел в «Динамо»
2019.07.02 16:50
14
«СЭ»: Шейдаев пройдет медосмотр в «Динамо»
2019.07.01 07:59
8
Божович – об удалении Шейдаева: «Эмоции были у судьи. Там драку начал другой игрок»
2019.04.28 19:28
5
Шейдаев: «Не буду праздновать гол в ворота «Зенита»
2018.08.25 07:50
74
Шейдаев: «В конце матча «Крылья Советов» – «Локомотив» было непонятно, кто из ФНЛ, а кто чемпион России»
2018.08.23 14:35
8
«Зенит» отсудил у «Трабзонспора» 40 тысяч за трансфер Шейдаева
2018.05.19 16:12
1
«Зенит» пожаловался в ФИФА на «Трабзонспор» из-за трансфера Шейдаева
2018.04.08 08:10
14
Экс-форвард «Зенита» прервал домашнюю сухую серию сборной Германии из 7 матчей
2017.10.08 23:01
8
Фото
Воспитанник «Зенита» Шейдаев перешел в «Карабах»
2017.09.01 12:40
3
Шейдаев: «Разорвем Северную Ирландию, а затем и Норвегию»
2017.03.27 06:42
6
Шейдаев: «Для меня «Жилина» – это возможность регулярно играть»
2017.02.11 09:39
6
Фото
«Жилина» арендовала Шейдаева на полтора года
2017.02.11 06:44
2
Шейдаев может отправиться в аренду в «Самсунспор»
2016.12.24 12:14
7
Сердеров отказался выступать за сборную Азербайджана
2016.12.22 00:18
3
Радимов: «Шейдаеву предлагали контракт, но он выбрал другое продолжение карьеры»
2016.11.20 10:43
1
Хомуха: «Шейдаев мог попасть в сборную России. Очень жаль, что потеряли такого игрока»
2016.09.19 12:11
1
Митрофанов: «История со сменой гражданства Шейдаева попахивает авантюрой»
2016.09.13 16:54
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