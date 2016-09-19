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  • Хомуха: «Шейдаев мог попасть в сборную России. Очень жаль, что потеряли такого игрока»

Хомуха: «Шейдаев мог попасть в сборную России. Очень жаль, что потеряли такого игрока»

19 сентября 2016, 12:11
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Бывший главный тренер юношеских и молодежной российской сборной Дмитрий Хомуха считает, что нападающий Рамиль Шейдаев в будущем мог попасть в сборную России. Напомним, что этим летом воспитанник «Зенита» принял решение выступать за Азербайджан.

– Николай Писарев говорил, что звонил Шейдаеву, когда тот решил выступать за сборную Азербайджана, пытался переубедить. Вы набирали?

– Нет. Последний раз общался с ним еще в молодежной сборной – тогда никаких разговоров о смене гражданства даже близко не было. Трудно понять, что произошло потом, когда закончился контракт с «Зенитом». Наверное, Рамиль принимал решение совместно с родителями. Мне очень жаль, что потеряли такого центрфорварда. По своему потенциалу Шейдаев мог бы попасть в сборную России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия (мол) Россия Азербайджан Шейдаев Рамиль Хомуха Дмитрий
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