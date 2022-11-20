Сборная Азербайджана по футболу

- 6 января
- 19:49 Гулиев: «Я могу играть за сборную Азербайджана. В голове у меня лежит эта идея» 1
- 20 ноября 2022
- 10:16 Мусаев: «Хотелось бы, чтобы состоялся матч Россия – Азербайджан» 1
- 25 сентября 2022
- 21:08 Лига наций. Казахстан крупно уступил в Азербайджане, Алип удалился; Белоруссия сыграла вничью со Словакией 5
- 22 сентября 2022
- 23:55 Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
- 13 июня 2022
- 21:02 Лига наций. Азербайджан обыграл Белоруссию благодаря голу экс-динамовца Шейдаева 1
- 6 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты
- 3 июня 2022
- 19:27 Лига наций. Казахстан Адиева победил на старте Азербайджан 2
- 2 июня 2022
- 14:09 Аршавин предложил создать объединенный чемпионат с Казахстаном, Белоруссией и Азербайджаном 18
- 12 октября 2021
- 23:40 Отбор ЧМ-2022. Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург, Сербия победила Азербайджан
- 9 октября 2021
- 21:11 Отбор ЧМ-2022. Азербайджан дома крупно уступил Ирландии и идет без побед 1
- 7 сентября 2021
- 20:50 Отбор ЧМ-2022. Португалия разгромила Азербайджан без Роналду и возглавила группу А
- 4 сентября 2021
- 20:59 Отбор ЧМ-2022. Сербия разгромила Люксембург и вышла на первое место в группе, Азербайджан упустил победу над Ирландией 1
- 1 сентября 2021
- 23:45 Отбор ЧМ-2022. Португалия вырвала победу над Ирландией, Роналду стал лучшим бомбардиром на уровне сборных; Азербайджан уступил Люксембургу 15
- 30 марта 2021
- 20:53 Отбор ЧМ-2022. Кипр победил Словению, Сербия обыграла Азербайджан благодаря дублю Митровича 14
- 25 марта 2021
- 00:55 Отбор ЧМ-2022. Португалия минимально победила Азербайджан, Сербия обыграла Ирландию
- 17 января 2021
- 10:15 Крамаренко из сборной Азербайджана – новый тренер вратарей ЦСКА 1
- 16 января 2021
- 12:56 Крамаренко – о предложении ЦСКА: «Думаю, Акинфеев посоветовал меня»
- 15 января 2021
- 12:38 «Чемпионат»: тренер вратарей сборной Азербайджана может заменить Овчинникова в ЦСКА 7
- 14 ноября 2020
- 22:01 Лига наций. Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория при судействе Иванова голов не забили
- 11 ноября 2020
- 20:15 Иванов рассудит матч Лиги наций Азербайджан – Черногория
- 13 октября 2020
- 23:55 Лига наций. Люксембург победил Черногорию, Тилль удалился спустя три минуты после выхода; Азербайджан и Кипр голов не забили 5
- 11 октября 2020
- 08:38 Фото Вратарь Черногории Драгоевич посвятил победу над Азербайджаном Армении 6
- 10 октября 2020
- 17:56 Лига наций. Люксембург с Тиллем победил Кипр, Азербайджан проиграл Черногории
- 6 октября 2020
- 23:57 УЕФА перенес матчи Лиги наций из Азербайджана и Армении 1