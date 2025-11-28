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Новости сборной Азербайджана по футболу
Лига наций
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Сайт:
http://www.affa.az/
Тренер:
Айхан Аббасов
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Таблица
Товарищеские матчи. Беларусь упустила победу, Казахстан проиграл и другие результаты
9 июня
1
Трансляция
Азербайджан – Сан-Марино: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Трансляция
Азербайджан – Мальта: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Азербайджан – Мальта: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Трансляция
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Вингера «Динамо» Бабаева позвали в сборную Азербайджана
2025.11.28 08:25
7
Динамовец Бабаев сделал выбор между сборными России и Азербайджана
2025.11.17 15:49
4
Трансляция
Азербайджан – Франция: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025
2025.11.16 18:50
Азербайджан – Франция: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 1.64
2025.11.15 10:16
Армения и Азербайджан не сыграют на ЧМ-2026
2025.11.13 22:33
Отбор ЧМ-2026. Дубль Холанда, домашние поражения Армении и Азербайджана
2025.11.13 22:00
Трансляция
Азербайджан – Исландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 ноября 2025
2025.11.13 18:50
Азербайджан – Исландия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.53
2025.11.12 09:05
Тренер молодежной сборной России отреагировал на возможную смену гражданства Бабаева
2025.11.10 22:40
Азербайджан хочет заиграть за сборную таланта из «Динамо»
2025.10.27 23:23
10
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Трансляция
Украина – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2025
2025.10.13 20:35
Сборная Азербайджана потеряла багаж перед игрой с Украиной
2025.10.13 09:26
5
Украина – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 1.68
2025.10.12 09:23
Отбор ЧМ-2026. Германия и Франция разгромили Люксембург (4:0) и Азербайджан (3:0)
2025.10.10 23:40
Трансляция
Франция – Азербайджан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2025
2025.10.10 20:35
Франция – Азербайджан: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.84
2025.10.09 09:03
Мбаппе получил травму
2025.10.08 10:27
Азербайджан не выступал за возвращение России в турниры УЕФА
2025.09.17 19:30
4
Украинский тренер извинился перед болельщиками после матча с Азербайджаном
2025.09.10 12:15
1
«Это позор»: украинский вратарь прокомментировал ничью с Азербайджаном
2025.09.10 11:52
3
Отбор ЧМ-2026. Экс-спартаковец не позволил Украине победить Азербайджан (1:1)
2025.09.09 20:56
4
Трансляция
Азербайджан – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025
2025.09.09 17:50
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
2025.09.08 12:59
7
1
2
3
4
5
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