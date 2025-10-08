Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мбаппе получил травму

Сегодня, 10:27

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил две подряд тренировки в национальной команды из-за повреждения голеностопа. Его участие в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном находится под вопросом.

Травма Мбаппе не настолько серьезна, чтобы тренерский штаб принял решение отпустить игрока в «Реал» для восстановления, но такая возможность остается. Медицинский штаб сборной Франции пока рекоменудет поберечь игрока.

Также две последние тренировки «трехцветных» пропустил из-за повреждения защитник Ибраима Конате. Участие игрока «Ливерпуля» в ближайших встречах тоже находится под вопросом.

  • Мбаппе получил ушиб голеностопа в матче за «Реал» в 8-м туре Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:1).
  • Франция примет дома Азербайджан 10 октября, а 13 октября сыграет в гостях с Исландией.

Еще по теме:
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии Give me Sport
Россиянин из «Кайрата» рассказал, как ему игралось против Мбаппе 1
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов 1
Источник: As
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания. Примера Азербайджан Франция Реал Мбаппе Килиан
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
12:32
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
12:08
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
11:33
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
1
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Все новости
Все новости
Мбаппе получил травму
10:27
Гаттузо ответил на призывы бойкотировать матч с Израилем
Вчера, 23:47
1
Колосков отреагировал на решение ФИФА по Израилю
4 октября
1
Тухель объяснил отсутствие Беллингема в составе сборной Англии
3 октября
В ФИФА подтвердили паузу в принятии решения об отстранении Израиля
1 октября
8
Названы страны, которые поддерживают отстранение Израиля
1 октября
1
УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля из-за Трампа
30 сентября
3
Новые подробности возможного бана Израиля от УЕФА
29 сентября
22
Несколько футболистов призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований
28 сентября
4
В ООН высказались о возможном отстранении Израиля
26 сентября
1
Стала известна позиция ФИФА по отстранению Израиля
25 сентября
15
ФотоФИФА представила трех маскотов ЧМ-2026
25 сентября
4
Госдеп США сделал заявление по возможному бану Израиля в европейском футболе
25 сентября
10
УЕФА может отстранить Израиль на следующей неделе: подробности
25 сентября
7
Погребняк дал прогноз, кто выиграет ЧМ-2030 с 64 участниками
24 сентября
Мостовой оценил идею расширить ЧМ до 64 команд
24 сентября
4
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
24 сентября
28
В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров
23 сентября
17
Определено самое популярное спортивное событие в истории
19 сентября
1
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
18 сентября
13
⚡️ Сборная Испании может бойкотировать ЧМ-2026: подробности
17 сентября
9
Премьер-министр Испании выступил за отстранение израильских команд
15 сентября
4
ФИФА объявила об изменении календаря матчей сборных
15 сентября
1
ФИФА изменит календарь матчей сборных: подробности
12 сентября
Тренер сборной Молдавии ушел в отставку после 1:11 от Норвегии
11 сентября
2
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
10 сентября
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
10 сентября
6
Реакция Рабинера на оглушительную победу Норвегии над Молдавией
10 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 