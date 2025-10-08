Мбаппе получил травму

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил две подряд тренировки в национальной команды из-за повреждения голеностопа. Его участие в матче отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном находится под вопросом.

Травма Мбаппе не настолько серьезна, чтобы тренерский штаб принял решение отпустить игрока в «Реал» для восстановления, но такая возможность остается. Медицинский штаб сборной Франции пока рекоменудет поберечь игрока.

Также две последние тренировки «трехцветных» пропустил из-за повреждения защитник Ибраима Конате. Участие игрока «Ливерпуля» в ближайших встречах тоже находится под вопросом.