РПЛ дала новую информацию по Зимнему кубку

Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что Зимний кубок состоится.

– Могу подтвердить: турнир состоится. Сроки проведения – с 3 по 10 февраля. Всех болельщиков приглашаю. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить – партнеров турнира, команды. Мы продолжаем хорошую традицию проведения турнира.

– Сколько участников?

– Четыре клуба. Все официально объявим во вторник.