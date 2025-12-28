РПЛ дала новую информацию по Зимнему кубку

Президент РПЛ Александр Алаев подтвердил, что Зимний кубок состоится.
– Могу подтвердить: турнир состоится. Сроки проведения – с 3 по 10 февраля. Всех болельщиков приглашаю. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить – партнеров турнира, команды. Мы продолжаем хорошую традицию проведения турнира.
– Сколько участников?
– Четыре клуба. Все официально объявим во вторник.
- Источник сообщает, что в турнире поучаствуют «Краснодар», «Зенит», ЦСКА, «Динамо».
- В предыдущие годы турнир проходил в ОАЭ.
- Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.
Источник: «РБ Спорт»