Символическая сборная первой части сезона в Европе по версии Goal

Goal опубликовал собственную версию символической сборной первой части сезона-2025/26 в Европе.

В нее включены игроки, наиболее успешно выступавшие в топ-5 лигах с августа по декабрь.

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Хуррьен Тимбер («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»), Габриэль («Арсенал»), Нуну Мендеш («ПСЖ»);

Полузащитники: Ламин Ямаль («Барселона»), Педри («Барселона»), Витинья («ПСЖ»), Луис Диас («Бавария»);

Нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»).