Алиев ответил, где больше разврата – в Москве или Киеве

Бывший полузащитник «Локомотива», украинского «Динамо» Александр Алиев оценил талант партнера по киевскому клубу Романа Еременко.

«Ерема очень техничный, работоспособный. У него техника сумасшедшая! Он мог такие передачи отдавать, так выкручивать, как Роналдиньо! Ерема классный. Когда он играл в «Динамо», честно скажу, был вообще не гулящий, был семьянином здесь.

Ну понятно, Москва – там звонят колокола, там разврата гораздо больше, чем здесь, в Киеве. Реально», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».