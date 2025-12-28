Алиев ответил, где больше разврата – в Москве или Киеве

Бывший полузащитник «Локомотива», украинского «Динамо» Александр Алиев оценил талант партнера по киевскому клубу Романа Еременко.
«Ерема очень техничный, работоспособный. У него техника сумасшедшая! Он мог такие передачи отдавать, так выкручивать, как Роналдиньо! Ерема классный. Когда он играл в «Динамо», честно скажу, был вообще не гулящий, был семьянином здесь.
Ну понятно, Москва – там звонят колокола, там разврата гораздо больше, чем здесь, в Киеве. Реально», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».
- Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
- Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
- В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.
Источник: Sport24