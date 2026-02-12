Тренер «Акрона» заявил, что клубы из России проиграют конкуренцию в Европе из-за нового лимита

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о вероятном ужесточении лимита на легионеров.
«Все европейские кубки были завоеваны, когда не было вообще никаких лимитов. Искусственно давать шанс любому спортсмену – это неправильно.
Надо просто посмотреть на реальность, а есть ли у нас в достаточном количестве российские футболисты, которые способны играть на высоком уровне. Через несколько лет мы так или иначе вернемся в Европу, но будем ли мы тогда конкурентноспособны в целом. Я считаю, что нет.
Молодые футболисты по уровню, увы, несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90-х. Поколение Шалимова, Добровольского, Онопко, Карпина, Мостового, Канчельскиса и иже с ними было несравнимо больше готово к конкурентной борьбе. В своих европейских клубах сходу становились лидерами», – сказал Тедеев.
- Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
- Лимит на легионеров в РПЛ был введен с 2005 года, с 1997 по 2004 годы число иностранцев в чемпионате России не было ограничено.