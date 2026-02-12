Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Акрона» заявил, что клубы из России проиграют конкуренцию в Европе из-за нового лимита

Тренер «Акрона» заявил, что клубы из России проиграют конкуренцию в Европе из-за нового лимита

12 февраля, 10:26
5

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о вероятном ужесточении лимита на легионеров.

«Все европейские кубки были завоеваны, когда не было вообще никаких лимитов. Искусственно давать шанс любому спортсмену – это неправильно.

Надо просто посмотреть на реальность, а есть ли у нас в достаточном количестве российские футболисты, которые способны играть на высоком уровне. Через несколько лет мы так или иначе вернемся в Европу, но будем ли мы тогда конкурентноспособны в целом. Я считаю, что нет.

Молодые футболисты по уровню, увы, несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90-х. Поколение Шалимова, Добровольского, Онопко, Карпина, Мостового, Канчельскиса и иже с ними было несравнимо больше готово к конкурентной борьбе. В своих европейских клубах сходу становились лидерами», – сказал Тедеев.

  • Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
  • Лимит на легионеров в РПЛ был введен с 2005 года, с 1997 по 2004 годы число иностранцев в чемпионате России не было ограничено.

Источник: LiveSport.Ru
Россия. Премьер-лига Акрон Тедеев Заур
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sochi-2013
1770882893
Пока молчал за умного катил.....
Ответить
vick-north-west
1770884722
Здесь есть два неверных утверждения: 1. Все ЕК были завоёваны когда не было лимитов. 2. Через несколько лет мы так или ИНАЧЕ вернёмся в Европу (?)
Ответить
опус 2
1770884803
Тут всё зависит от задач Или мы хотим хорошо выступить в европе (когда нибудь ),или будем расти своих футболистов ,развивая спорт школы Набрать легионеров проше ,да и кормятся на этом многие А второй вариант сложнее ,там работать надо
Ответить
Garrincha58
1770886292
Да тут хоть лимит хоть фигит всё равно нашим командам в ЕК ничего не светит. В нашей лиге нет приличного уровня легионеров ни в одной команде, а нашим паспортистам тоже ловить там нечего. Нас будут обыгрывать такие команды как Карабах или Будё Глимт не говоря уже о более серьёзных командах так что рваться в Европу особо даже не знаю надо или нет единственное будет проще подписать приличных легионеров, а так сюда едут деньги урвать и перекантоваться
Ответить
рылы
1770887350
ну так, если прикинуть на кубок уефа. тимощук (легионер с натяжкой), зырянов, денисов, аршавин, файзулин, радимов, погребняк. примерно этими играли на чужой половине поля. погреб финал пропустил, не без этого, но баварии до того двушку положил. жирков, одиа, карвальо, олич, вагнер лав, красич - они играли этими в финале. вот и думайте. спартаг вообще выставил 11 зулусов на финал, только о нём никто не знал. поэтому просто побегали по тарасофке.
Ответить
