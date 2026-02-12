Тренер «Акрона» заявил, что клубы из России проиграют конкуренцию в Европе из-за нового лимита

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о вероятном ужесточении лимита на легионеров.

«Все европейские кубки были завоеваны, когда не было вообще никаких лимитов. Искусственно давать шанс любому спортсмену – это неправильно.

Надо просто посмотреть на реальность, а есть ли у нас в достаточном количестве российские футболисты, которые способны играть на высоком уровне. Через несколько лет мы так или иначе вернемся в Европу, но будем ли мы тогда конкурентноспособны в целом. Я считаю, что нет.

Молодые футболисты по уровню, увы, несравнимы с теми, кто был в советском периоде и России 90-х. Поколение Шалимова, Добровольского, Онопко, Карпина, Мостового, Канчельскиса и иже с ними было несравнимо больше готово к конкурентной борьбе. В своих европейских клубах сходу становились лидерами», – сказал Тедеев.