Турецкий журналист назвал «ребенком» новичка «Зенита»

Известный турецкий журналист Мурат Ашик, специализирующийся на «Фенербахче», высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.
– Дуран в матчах с «Бешикташем» и «Галатасараем» внeс серьeзный вклад в игру «Фенербахче». В остальном из-за травм и плохой формы он не оправдал ожиданий.
– Как в Турции отреагировали на уход Дурана?
– Поверьте, никакой реакции не последовало. Вопрос всегда рассматривался через призму проблемного характера игрока. Джон Дуран очень хороший футболист, но он всe ещe ребeнок. Один мой коллега дал наиболее точную оценку Дурану: его менталитет определит его будущее. И я с этим согласен.
- Питерцы арендовали Дурана до конца текущего сезона. Права на колумбийца принадлежат «Аль-Насру».
- 22-летний Дуран первую часть сезона провел на правах аренды в «Фенербахче», где провел 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: Legalbet