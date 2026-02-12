Турецкий журналист назвал «ребенком» новичка «Зенита»

Известный турецкий журналист Мурат Ашик, специализирующийся на «Фенербахче», высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

– Дуран в матчах с «Бешикташем» и «Галатасараем» внeс серьeзный вклад в игру «Фенербахче». В остальном из-за травм и плохой формы он не оправдал ожиданий.

– Как в Турции отреагировали на уход Дурана?

– Поверьте, никакой реакции не последовало. Вопрос всегда рассматривался через призму проблемного характера игрока. Джон Дуран очень хороший футболист, но он всe ещe ребeнок. Один мой коллега дал наиболее точную оценку Дурану: его менталитет определит его будущее. И я с этим согласен.