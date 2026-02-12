В честь ЦСКА назовут гору на Кавказе

Правительство РФ распорядилось назвать гору в честь ЦСКА на территории Кабардино-Балкарской республики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения парламента Кабардино-Балкарской Республики присвоить наименование «ЦСКА» безымянной горе Главного Кавказского хребта с координатами 43’18,7’ северной широты, 42°31,0’ восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики», – говорится в документе №237-р, датированным 11 февраля.