Выставлена на продажу медаль за победу ЦСКА в Кубке УЕФА

Коллекционеры получили возможность купить медаль за победу ЦСКА в Кубке УЕФА.

«Бывший сотрудник ЦСКА выставил на продажу золотую медаль Кубка УЕФА, вручeнную команде в 2005 году в Лиссабоне. Цена минимальная – 700 тысяч рублей.

Продаeт награду бывший администратор второй команды «армейцев». Еe он получил на юбилей от друга, который трудился в административном корпусе основы ещe в нулевых. Уверяет: медаль подлинная, а продаeт из нужды – необходимо срочно закрыть долги», – написал источник.