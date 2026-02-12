Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  На конгрессе УЕФА почтили память трех российских игроков и тренеров

На конгрессе УЕФА почтили память трех российских игроков и тренеров

12 февраля, 13:59
1

Члены конгресса УЕФА почтили минутой молчания память советских и российских футбольных деятелей на заседании в Брюсселе.

В титрах с фамилиями ушедших из жизни с момента прошлого заседания были указаны имена лучшего бомбардира в истории «Спартака» Никиты Симоняна, бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева и двукратного чемпиона СССР в составе «Торпедо» Виктора Шустикова.

  • Шустиков умер в октябре прошлого года на 87-м году жизни. Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Игнатьев скончался 27 января в возрасте 85 лет.
  • Предыдущий конгресс УЕФА прошел 3 апреля 2025 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Игнатьев Борис Симонян Никита
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1770901623
Новость из параллельной вселенной!
Ответить
