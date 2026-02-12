Экс-игрок ЦСКА Гуарирапа нашел новый клуб

Нападающий Сауль Гуарирапа переходит на правах аренды в «Чжэцзян Профешионал». Китайский клуб получит право на выкуп игрока у «Сочи».

Гуарирапа 10 февраля вернулся в клуб РПЛ из аренды в эмиратской «Шардже».

Transfermarkt оценивает стоимость венесуэльца в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Гуарирапа выступал на правах аренды в ЦСКА.