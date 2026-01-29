Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали «надо»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов нелицеприятно высказался о «Сочи».

«Не хочется никого обижать, но кто-то будет вылетать [из РПЛ]. Мне всегда были непонятны такие искусственные команды, как «Сочи» – просто придумали и сказали «надо». И сделали.

Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек, потому что в Сочи исторически была «Жемчужина», поклонники которой отказываются переживать за новый «искусственный» клуб.

При этом у «Сочи» есть качественные футболисты, хорошее финансирование, и хотелось бы, чтобы такой стадион, как «Фишт», был в РПЛ все-таки», – заявил Титов.