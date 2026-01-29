Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали «надо»

Титов назвал «искусственный» клуб РПЛ: «Просто придумали и сказали «надо»

29 января, 22:46
10

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов нелицеприятно высказался о «Сочи».

«Не хочется никого обижать, но кто-то будет вылетать [из РПЛ]. Мне всегда были непонятны такие искусственные команды, как «Сочи» – просто придумали и сказали «надо». И сделали.

Болельщиков нет, ходит несколько сотен человек, потому что в Сочи исторически была «Жемчужина», поклонники которой отказываются переживать за новый «искусственный» клуб.

При этом у «Сочи» есть качественные футболисты, хорошее финансирование, и хотелось бы, чтобы такой стадион, как «Фишт», был в РПЛ все-таки», – заявил Титов.

  • «Сочи» занимает последнее место в РПЛ с 9 очками в 18 турах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Титов Егор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DMитрий
1769716540
Что-то было похожее 104 года назад... Не могу вспомнить про что... Да ладно, наверное не очень важное.
Ответить
ScarlettOgusania
1769716605
Ротенбергу про сочи сказали "надо", пришлось ответить "есть", Шереметьево и Домодедово просто так с неба не падают...) настоящий дзюдоист..!))
Ответить
FWSPM
1769719158
ну стадион же построили нужна теперь какая то команда
Ответить
Безлимит
1769722135
Мишка сочинский где ? Его клуб опарафинили, а он пьянствует где то.
Ответить
SLADE2019
1769755321
Можно подумать, Жемчужина был клубом с ками то традициями и трофеями. Непонятно совершенно пренебрежение клубом по данному основанию. Все дело в том, что в сочи, как к примеру в Саранске, да и по всей Мордовии не было никогда тяги к футболу. Жители его далеко не фанаты этого вида спорта. Кстати несколько сотен болел, посещающих игры скорее всего отдыхающие.
Ответить
Александр Фатькин
1769859609
Похожая ситуация была в Англии с Челси и Ливерпулем стадион стамфорд бридж пустовал Фулхэм отказался от него и там создали команду Челси,с Ливерпуль так же был создан Эвертон съехал с Энфилда на Гудисон парк и так создали фк Ливерпуль
Ответить
ABF
1769867172
Так ведь у одного самого крутого в мире самбиста(или дзюдоиста, хрен поймёшь) там резиденция! Ну построили там в субтропиках ещё трамплин и трассу для бобслея, ледовый дворец и стадион для конькобежцев. Потом под ЧМ по футболу вместо Краснодара построили для барина стадион в Сочи. Царь доволен, бояре не в опале, народ в недоумении…. Жизнь продолжается!
Ответить
