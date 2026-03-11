Титов проанализировал игру «Спартака» в атаке

11 марта, 14:51
6

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался об игре красно-белых с «Акроном» (4:3) в 20-м туре РПЛ.

– Давайте об атаке «Спартака». Что в этом сезоне происходит с Угальде? Куда пропал форвард, становившийся лучшим бомбардиром РПЛ? Может быть, против «Зенита» с первых минут должен играть Ливай Гарсия?

– Я бы не сравнивал Угальде с Гарсией. Разноплановые футболисты. И конкурентов на позиции ложной «девятки» у Угальде сейчас нет. Манфред нередко опускается ниже и пытается завязать комбинации с Барко, Маркиньосом, Жедсоном.

Считаю, этому «Спартаку» не хватает такого нападающего, каким был в чемпионском сезоне Зе Луиш. Вот он являлся настоящим наконечником. А сегодня мы имеем то, что имеем. Мне запомнился один эпизод в поединке с «Акроном».

– Какой?

– Барко отдал налево Дмитриеву. А тот не стал подавать в штрафную, потому что там не было ни одного игрока «Спартака»! Никто туда просто не пришел! Поэтому Дмитриев все сделал правильно: убрал мяч под себя и вернул его обратно Барко.

– Многие смакуют голевой пас Барко на Маркиньоса в эпизоде с победным голом. Кто-то даже назвал эту передачу титовской. Вам аргентинец не напоминает себя самого?

– Мы все-таки разные. Барко часто делает четыре-пять-шесть касаний. А от нас Олег Иванович Романцев всегда требовал играть в одно-два. Конечно, он отдал Маркиньосу хороший пас, нестандартный. Но тут не стоит умалять и заслуг бразильца. Так исполнить!

Кто-то еще в «Спартаке» смог бы обработать мяч и попасть с острого угла? Здесь нужно говорить и о высоком мастерстве Маркиньоса! В общем, оба молодцы. Здорово, что «Спартак» смог дожать «Акрон». Эта победа еще ценнее с учетом осечек «Краснодара», «Зенита», ЦСКА, «Локо». Если команда Карседо теперь выиграет в Питере, получит шанс подняться в таблице еще выше.

– Вам понятен функционал Жедсона на поле? Не кажется, что порой он выключается из игры, выпадает из нее?

– Отчасти с вами соглашусь. Но в «Спартак» пришел новый тренер со своим видением игры, требованиями. Пока мне сложно судить, в какой роли Карседо видит на поле Жедсона. Но очевидно, что португалец – мастер. Скорость, дриблинг, удар – все при нем!

Может быть, просто еще не «переварил» нагрузки после сборов. Возможно, еще ищет себя. Давайте немного подождем, когда состав стабилизируется. Пока, по первым трем матчам, вопросов хватает. Надеюсь, скоро получим на них ответы.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками после 20 туров. Отставание от лидера составляет 8 очков.
  • В 21-м туре красно-белые сыграют с «Зенитом» в гостях 14 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор
Комментарии (6)
Галина Бронемясова
1773230646
бегут, визжат - вот и весь анализ игры спартага в атаке)
Литейный 4 (returned)
1773230954
Бей беги с дырищей в заднице. Вот и вся тактика антинародного аутсайдера. Гыгыгы
СильныйМозг
1773232446
Угальде был лучшим нападающим, в его пошлых снах.
...уефан
1773233006
...под каждым словом, сказанным здесь Егором, готов подписаться, всё в десяточку!...
k611
1773234899
Нападающий человек зависимый, пас нужен, а Барко пока не дотягивает до своей игры, которую показывал осенью при Станковиче, когда команда выиграла и много забивала.
