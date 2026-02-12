«Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон

«Ноттингем Форест» заявил, что Шон Дайч освобожден от должности главного тренера.
«Мы хотели бы поблагодарить Шона и его штаб за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. В данный момент мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении клуба.
54-летний Дайч возглавлял «Ноттингем Форест» с 21 октября 2025 года.
Ранее в этом сезоне главными тренерами команду были Анге Постекоглу и Нуну Эшпириту Санту.
- «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в АПЛ с 27 очками после 26 туров.
- Команда продолжает выступления в Лиге Европы.
- В трех матчах в феврале «Ноттингем Форест» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. В последней игре клуб не смог победить дома «Вулверхэмптон» (0:0), замыкающий турнирную таблицу АПЛ.
Источник: официальный сайт «Ноттингем Форест»