  • «Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон

«Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон

12 февраля, 08:16
3

«Ноттингем Форест» заявил, что Шон Дайч освобожден от должности главного тренера.

«Мы хотели бы поблагодарить Шона и его штаб за их усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего в будущем. В данный момент мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении клуба.

54-летний Дайч возглавлял «Ноттингем Форест» с 21 октября 2025 года.

Ранее в этом сезоне главными тренерами команду были Анге Постекоглу и Нуну Эшпириту Санту.

  • «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в АПЛ с 27 очками после 26 туров.
  • Команда продолжает выступления в Лиге Европы.
  • В трех матчах в феврале «Ноттингем Форест» дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. В последней игре клуб не смог победить дома «Вулверхэмптон» (0:0), замыкающий турнирную таблицу АПЛ.

Источник: официальный сайт «Ноттингем Форест»
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Дайч Шон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1770876625
Во лесники рубят - тренеры как щепки летят! И ведь все тренеры неслабые, неустойки получат, найдут работу в других клубах. Хотя Дайч теперь только в шип или в Шотландию может устроиться...
Ответить
vick-north-west
1770877107
60-летний Постекоглу пока и без работы в шоколаде, а Нуну рулит Вест Хэмом, вчера чуть не обыграл МЮ.
Ответить
Нейтральный болельщик
1771001337
Дайч найдет себе легко работу, а вот Форест со своим греческим владельцем будет трясти дальше
Ответить
