  • Главная
  • Новости
  • В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира

В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира

12 февраля, 12:40
3

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, скорее всего, останется на этом посту после чемпионата мира-2026.

Срок его нынешнего контракта истекает по завершении турнира. Теперь ожидается, что соглашение будет продлено до окончания Евро-2028.

В таком случае клубам, рассматривавшим его кандидатуру для подписания этим летом, придется искать другие варианты.

  • Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда выиграла 8 из 8 матчей в отборе на ЧМ-2026.
  • Евро-2028 пройдет в Англии, Шотландии, Уэльсе и Республике Ирландия.

Источник: The Athletic
Чемпионат мира Англия Тухель Томас
Комментарии (3)
SLADE2019
1770889751
На мой взгляд, Тухель и сборная едут на ЧМ за первым местом.
Ответить
Император Бомжей
1770890487
Англия в порядке полном, мне думается не возникало вопросов ни у кого, что Тухеля точно продлят, если форс-мажор не случится)))
Ответить
boris63
1770893615
Сборная Англии явно пошумит с Тухилем на чемпионате мира, в призёрах точно должна быть.
Ответить
