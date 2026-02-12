В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель, скорее всего, останется на этом посту после чемпионата мира-2026.

Срок его нынешнего контракта истекает по завершении турнира. Теперь ожидается, что соглашение будет продлено до окончания Евро-2028.

В таком случае клубам, рассматривавшим его кандидатуру для подписания этим летом, придется искать другие варианты.