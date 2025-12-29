Введите ваш ник на сайте
  «Пидорас в зеркале»: Алиев получил ответ на оскорбления Газзаева

«Пидорас в зеркале»: Алиев получил ответ на оскорбления Газзаева

Сегодня, 07:50
21

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов ответил Александру Алиеву за оскорбление тренера Валерия Газзаева.

«Зеленский на минималках? Если серьeзно, то Алиев до того как стать «звездой Суджи» был пойман на банальном пещерном расизме. Русском, а не украинском, если это важно. А в день своего дебюта за «Динамо» выхватил в раздевалке прямо в щи. Бывает…

В частности, бывает, что пидорас в зеркале», – написал Андронов.

  • Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
  • Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
  • В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.

Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр Газзаев Валерий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766987001
короче, все вокруг дезеувы. расходимся.
Ответить
Povedkin
1766987705
В частности, бывает, что ******* в зеркале», – написал Андронов....Посмотрев в зеркало.Гы гы
Ответить
Mirak92
1766989069
Где цензура, конченые? Как нас банить за жаргон, ок.
Ответить
...уефан
1766989291
...на Бомбере привычно-шикарное начало дня, несёт говнищем, как с параши...
Ответить
Терекфан
1766992566
а удары у него были не хуже чем у Халка
Ответить
СильныйМозг
1766993171
Алиев опустился до пиар скандала. Ждём в рекламе Мегафона, целуещемся с Дзюбой.
Ответить
Назарян
1767001132
НА КУЯ ВЫ ЭТИХ .ИДОРАСОВ ПИАРИТЕ ЗДЕСЬ.. ИЛИ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ НЕ О КОМ?
Ответить
Красногвардейчик
1767002289
Зачётно))) и ещё бендеровец вонючий...бугагага
Ответить
Император 1
1767004198
Зачётно размазал этого тупого нац.ика хо.хла!
Ответить
Врундель
1767004998
Бомбардир стал такой парашей.Заголовки как в жёлтой прессе,новости совершенно не связаны с футболом...Девушка которая старше на 10 лет, крупное объединение кафешка, самая сексуальная ведущая матч тв, шокирующее высказывание... Редакторы...вы говно и вы это знаете.
Ответить
