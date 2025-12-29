«Пидорас в зеркале»: Алиев получил ответ на оскорбления Газзаева

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов ответил Александру Алиеву за оскорбление тренера Валерия Газзаева.

«Зеленский на минималках? Если серьeзно, то Алиев до того как стать «звездой Суджи» был пойман на банальном пещерном расизме. Русском, а не украинском, если это важно. А в день своего дебюта за «Динамо» выхватил в раздевалке прямо в щи. Бывает…

В частности, бывает, что пидорас в зеркале», – написал Андронов.