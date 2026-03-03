Назван клуб, который хочет приобрести Нино у «Зенита» до лета

«Палмейрас» вновь собирается приобрести защитника «Зенита» Нино.
Клуб из Сан-Паулу хотел бы сделать это до закрытия трансферного окна в Бразилии, но питерцы не планируют продавать защитника как минимум до лета 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» готов заплатить за Нино 14 миллионов евро.
- Действующий контракт 28-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до середины 2028 года.
- Нино в этом сезоне провел 18 матчей за клуб, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Сообщалось, что «Зенит» будет готов расстаться с Нино, Луисом Энрике и Венделом, если станет чемпионом России в этом сезоне.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»