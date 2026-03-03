Назван клуб, который хочет приобрести Нино у «Зенита» до лета

«Палмейрас» вновь собирается приобрести защитника «Зенита» Нино.

Клуб из Сан-Паулу хотел бы сделать это до закрытия трансферного окна в Бразилии, но питерцы не планируют продавать защитника как минимум до лета 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Палмейрас» готов заплатить за Нино 14 миллионов евро.