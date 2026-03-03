Мостовой высказался о перспективах ЦСКА выиграть РПЛ после поражения от «Ахмата»

Александр Мостовой не считает, что ЦСКА выбыл из чемпионской гонки в российской Премьер-лиге.

Армейцы в 19-м туре проиграли «Ахмату» – 0:1.

Они отстали от лидера чемпионата на 7 очков.

ЦСКА осталось сыграть с «Динамо», «Балтикой», «Динамо Мх», «Акроном», «Сочи», «Крыльями Советов», «Ростовом», «Рубином», «Зенитом», «Пари НН» и «Локомотивом».

«Списывать ЦСКА из чемпионской гонки не стоит. Я сам говорил, что армейцы на зимних сборах показывали крутой футбол, а по итогу вышли и проиграли «Ахмату».

В футболе давным давно всe придумано. Такое часто бывает. Ни в коем случае не стал бы говорить, что их надо убирать из претендентов на титул. Сейчас две-три игры выиграют – и всe, снова наверху.

Вот по матчу «Зенит» – «Балтика» кто бы мог подумать, что судья отменит чистый мяч калининградцев? А петербуржцы ещe и забили потом победный мяч», – сказал Мостовой.