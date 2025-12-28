Введите ваш ник на сайте
Алиев обвинил Семина в предательстве

Вчера, 11:23
3

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как его предал Юрий Семин.

«Когда Семин был тренером [«Динамо»] после чемпионата Европы. Я не хотел уходить, но Семин меня вызвал к себе в комнату, показал мне список. Говорит: «Я не вижу, чтоб ты был в этом [списке]». Я говорю: «А нахер ты меня сюда возвращал тогда?! Вот объясни, для чего?»

Хотя в «Локомотиве» у меня было бы все, у меня золотые горы были. Я там стал лучшим бомбардиром. Пускай со Смородской тогда поругался. Хотя она просила прощения! Меня просили все, чтобы я остался. Когда я уезжал из «Локомотива», ко мне подошли люди, не последние люди в этом клубе, и сказали: «Саня, посмотришь, он тебя предаст. Вот увидишь, он тебя предаст».

Так и получилось. Ну, что ж сделать.

У меня была договоренность с Михалычем [Игорем Суркисом, президентом «Динамо»]. Я тяжело уезжал, конечно, отсюда. Я не хотел уезжать. Но он мне сказал: «Ты играть не будешь вообще, будешь только в дубле». Я был лучшим игроком «Динамо» Киев, был лучшим игроком «Локомотива», а тут возвращаюсь и буду играть за дубль? Ну хорошо, я пошел в «Днепр», Хуанде Рамос [тренер «Днепра»] меня хотел. И у нас была договоренность, что я только на три месяца.

Потом пришел Олег Блохин [на пост главного тренера «Динамо»], я приехал в клуб, зашел к Михалычу – сидел Блохин, сидел Михалыч. Он сказал: «Саш, готовься на сборы». И все, я поехал на сборы», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольний Диван».

  • Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
  • Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
  • В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Xiko
1766913752
он че там двойную дозу занюхнул?
Ответить
Fju-2
1766917890
После этой новости винца захотелось и щёчек тунца(
Ответить
Главные новости
Клуб РПЛ сыграет с «Шэньхуа» Слуцкого
20:58
Аршавин ответил, кто сильнее – он или Канчельскис
20:32
1
Позиция Сильянова насчет трансфера в «Спартак» или «Зенит»
19:58
3
Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России
19:15
8
Кержаков в Петербурге станет преемником Антибиотика
18:57
8
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
В Грузии определили игрока года
17:59
1
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
Сафонов предположил, какую команду возглавит Семак после «Зенита»
21:28
Мостовой рассказал, как едва не избил болельщиков «Спартака»
20:44
2
Сафонов одним прилагательным описал 2025 год для российского футбола
19:35
ВидеоАршавин дал пендаля комментатору «Матч ТВ»
18:50
6
В «Зените» хотят заполучить Батракова
18:34
17
Газизов прокомментировал выбор Евсеева в «Динамо Мх»
18:15
Дюков высказался о возможных матчах России с США
17:49
2
В ЦСКА без слов отреагировали на новость о 50 миллионах за форварда
17:34
5
ФотоЦСКА продлил контракт с полузащитником сборной России
17:25
3
ФотоМостовой сообщил, что подписал контракт со «Спартаком»
17:14
11
Главы двух клубов РПЛ получили ордена от Путина
17:03
2
РФС принял важное решение по «Балтике»
16:41
3
Генич прокомментировал скорый трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
16:16
5
В сборной России высказались о невызове Дугласа Сантоса
16:01
5
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
15:50
2
Первый комментарий Евсеева после возвращения в РПЛ
15:43
5
Мостовой: «Краснодар» тренирует человек, который не знает, как по мячу ударить»
15:36
31
Отец Даку назвал клуб, в котором форвард будет играть во второй части сезона
15:25
2
ЦСКА близок к подписанию игрока «Фенербахче»
15:15
6
«Сколько ему, 20?» Оздоев назвал лучшего футболиста России за последнее десятилетие
15:09
Семин отреагировал на назначение Евсеева главным тренером «Динамо Мх»
14:56
3
Егоров назвал российского игрока, который сейчас стоил бы 100 миллионов
14:09
2
ЦСКА предложит 50 миллионов за нападающего
13:54
21
Кержаков высказался о возможном назначении в «Зените»
13:36
1
«Динамо» рассмотрит подписание бывших тренеров ЦСКА и «Зенита»
13:29
Стало известно новое место работы Кержакова
13:24
4
ФотоМахачкалинское «Динамо» назначило нового главного тренера
13:14
6
30-летняя актриса рассказала о знакомстве и предложении от 23-летнего вингера ЦСКА
13:04
3
