Алиев обвинил Семина в предательстве

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев вспомнил, как его предал Юрий Семин.

«Когда Семин был тренером [«Динамо»] после чемпионата Европы. Я не хотел уходить, но Семин меня вызвал к себе в комнату, показал мне список. Говорит: «Я не вижу, чтоб ты был в этом [списке]». Я говорю: «А нахер ты меня сюда возвращал тогда?! Вот объясни, для чего?»

Хотя в «Локомотиве» у меня было бы все, у меня золотые горы были. Я там стал лучшим бомбардиром. Пускай со Смородской тогда поругался. Хотя она просила прощения! Меня просили все, чтобы я остался. Когда я уезжал из «Локомотива», ко мне подошли люди, не последние люди в этом клубе, и сказали: «Саня, посмотришь, он тебя предаст. Вот увидишь, он тебя предаст».

Так и получилось. Ну, что ж сделать.

У меня была договоренность с Михалычем [Игорем Суркисом, президентом «Динамо»]. Я тяжело уезжал, конечно, отсюда. Я не хотел уезжать. Но он мне сказал: «Ты играть не будешь вообще, будешь только в дубле». Я был лучшим игроком «Динамо» Киев, был лучшим игроком «Локомотива», а тут возвращаюсь и буду играть за дубль? Ну хорошо, я пошел в «Днепр», Хуанде Рамос [тренер «Днепра»] меня хотел. И у нас была договоренность, что я только на три месяца.

Потом пришел Олег Блохин [на пост главного тренера «Динамо»], я приехал в клуб, зашел к Михалычу – сидел Блохин, сидел Михалыч. Он сказал: «Саш, готовься на сборы». И все, я поехал на сборы», – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольний Диван».