Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев обозначил, что обижен на экс-тренера команды Валерия Газзаева.

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так.

Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все.

Как тренер он просто ноль! Мое личное мнение – это ноль!» – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».