Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России

Сегодня, 19:15
8

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев обозначил, что обижен на экс-тренера команды Валерия Газзаева.

«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так.

Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все.

Как тренер он просто ноль! Мое личное мнение – это ноль!» – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».

  • Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
  • Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
  • В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Динамо К Алиев Александр Газзаев Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Император 1
1767025924
Достали это безмозглого чокнутого хох.ла рекламировать.
Ответить
СильныйМозг
1767027768
Если ты ноль, то ты в спартаке.
Ответить
Dr Metal
1767028628
Да он и в Локомотиве был нулем
Ответить
Xiko
1767030266
откуда этот алиев вылез вообще?
Ответить
Айболид
1767032805
алколиеву сегодня утречком пиваса подогнали халявного и его понесло .
Ответить
Пригожин Женя
1767033008
А че алиева еще не утилизировали? или он прячется от фронта как крыса
Ответить
