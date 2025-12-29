Алиев назвал «нулевым» тренера, 4 раза бравшего чемпионат России

Бывший полузащитник украинского «Динамо» Александр Алиев обозначил, что обижен на экс-тренера команды Валерия Газзаева.
«Первый сезон [в Киеве] Газзаев вылез на багаже Семина, это действительно так.
Я просто не знаю, как он стал обладателем Кубка УЕФА с ЦСКА. Я не понимаю. Эти тренировки… Я не понимаю, как он стал [обладателем Кубка УЕФА]. Ну, там было за счет качества футболистов, вот и все.
Как тренер он просто ноль! Мое личное мнение – это ноль!» – сказал Алиев на ютуб-канале «Футбольный Диван».
- Алиев в ноябре 2024 года был внесен в России в список террористов и экстремистов.
- Выступая за киевское «Динамо», игрока неоднократно ловили за нарушением режима.
- В прошлом году Алиев, участвуя в вооруженном конфликте, выкладывал видео из Курской области РФ.
