Орлов дал совет ЦСКА насчет регулярно ошибающегося Акинфеева

Комментатор Геннадий Орлов констатировал в эфире «Радио Зенит», что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев перестал выручать.

– Что мешает ЦСКА выигрывать стабильно?

– Да у них игроков… Во-первых, у них нет центрального нападающего, понимаете? Этот парень, Тамерлан Мусаев, он старательный. Но нужен голеадор.

Теперь бросилось в глаза в матче с «Краснодаром», как неуклюже падал Акинфеев, когда мяч летел в угол ворот. Всe-таки он не молодеет. Не прыгает, как когда-то прыгал. Надо ЦСКА сейчас искать замену на позицию вратаря. Хотя у них есть Владислав Тороп, да. Всe зависит от главного тренера.