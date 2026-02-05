Бубнов сказал, может ли Акинфеев завершить карьеру по окончании сезона

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Как вы думаете, хватит уже Акинфееву или нет?

– [Вздыхает] Я тебе скажу так. Посмотрим этот сезон, если он начнeт пускать или неуверенно играть, то надо тогда Торопа наигрывать. У Торопа чего только не хватает на сегодняшний день? Такого опыта, как у Акинфеева, и влияния на игроков. Понимаешь? Это да, это большой минус.

Особенно если ЦСКА там будет цепляться. Если у них всe хорошо пойдет, они могут цепляться за тройку, а то и за двойку. Тогда, скорее всего, Акинфеев будет играть. Но на следующий сезон далеко не факт, что Акинфеев может не закончить. Уже пора.