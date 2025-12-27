Мбаппе посетил матч Кубка Африки в футболке экс-партнера по «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе во время рождественской паузы отправился на Кубок африканских наций.

В пятницу он посетил матч 2-го тура между сборными Марокко и Мали.

Француз пришел на трибуну в марокканской футболке со вторым номером, под которым играет Ашраф Хакими. Они вместе выступали за «ПСЖ».

Кстати, Хакими участия в матче пока не принимает. Он начал в запасе вторую игру подряд. Ашрафа берегут для плей-офф, ведь он пропустил полтора месяца из-за травмы.

Фото: твиттер Bleacher Report