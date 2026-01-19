Введите ваш ник на сайте
Вратарь Сенегала прокомментировал подозрения, что Диас не забил пенальти специально

19 января, 11:29

Эдуар Менди, вратарь сборной Сенегала, прокомментировал подозрения в сговоре во время финала Кубка Африки против Марокко (1:0).

  • Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча.
  • Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.
  • В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.

«Да ладно, будьте серьезнее. Вы правда думаете, что за минуту до конца матча, которого в Марокко ждали 50 лет, мы сговорились?

Диас хотел забить, я достоин похвалы за сейв. На этом стоит прекратить эти разговоры», – сказал Менди.

