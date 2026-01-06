Кубок Африки. Алжир и Кот-д`Ивуар вышли в 1/4 финала

Определились последние четвертьфиналисты Кубка африканских наций-2025.
Первую стадию плей-офф преодолели сборные Алжира и Кот-д`Ивуара.
Алжирцы с трудом обыграли ДР Конго, забив единственный гол на 119-й минуте.
Ивуарийцы разгромили Буркина-Фасо – 3:0. В активе Амада Диалло 1+1.
Кубок африканских наций. 1/8 финала
Алжир - ДР Конго - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: 1:0 - А. Бульбина , 119.
Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 - А. Диалло, 20; 2:0 - Я. Диоманде, 32; 3:0 - Б. Туре , 87.
