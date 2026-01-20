Марокко подаст жалобу по итогам финала Кубка Африки

Королевская марокканская футбольная федерация обратится в ФИФА и Африканскую конфедерацию футбола.

Марокканцы собираются пожаловаться на инциденты в финале Кубка африканских наций.

Сенегал победил Марокко – 1:0.

Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.

В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.

«Королевская марокканская футбольная федерация объявляет, что подаст жалобу в Конфедерацию африканского футбола (CAF) и ФИФА в связи с отказом национальной сборной Сенегала от участия в финальном матче [Кубка Африки] против Марокко и последующими событиями после решения судьи назначить пенальти, которое все эксперты признали верным. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и игру футболистов.

Кроме того, КМФФ выражает искреннюю благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны сборной посредством посещаемости и образцовой поддержки на всех матчах команды и на других турнирах.

Федерация также благодарит всех, кто внес свой вклад в успех этого континентального соревнования», – говорится в публикации.