Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марокко подаст жалобу по итогам финала Кубка Африки

20 января, 01:00
1

Королевская марокканская футбольная федерация обратится в ФИФА и Африканскую конфедерацию футбола.

Марокканцы собираются пожаловаться на инциденты в финале Кубка африканских наций.

  • Сенегал победил Марокко – 1:0.
  • Сенегальцы в ходе дополнительных таймов уходили с поля после назначения пенальти в их ворота.
  • В итоге марокканцы не реализовали 11-метровый, а позднее пропустили единственный гол в матче.

«Королевская марокканская футбольная федерация объявляет, что подаст жалобу в Конфедерацию африканского футбола (CAF) и ФИФА в связи с отказом национальной сборной Сенегала от участия в финальном матче [Кубка Африки] против Марокко и последующими событиями после решения судьи назначить пенальти, которое все эксперты признали верным. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и игру футболистов.

Кроме того, КМФФ выражает искреннюю благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны сборной посредством посещаемости и образцовой поддержки на всех матчах команды и на других турнирах.

Федерация также благодарит всех, кто внес свой вклад в успех этого континентального соревнования», – говорится в публикации.

Еще по теме:
Диас впервые прокомментировал незабитый пенальти в финале Кубка Африки
«Для людей во всем мире»: Мане объяснил свой поступок в финале Кубка Африки 1
Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки 6
Источник: сайт Королевской марокканской федерации футбола
Кубок африканских наций Марокко Сенегал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768882273
Подайте жалобу, как вас судьи до финала дотащили и в финале тащили, при этом дома, так и не смогли взять кубок, Марроко просто сказочные)))
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
4
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
5
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
11
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Марокко подаст жалобу по итогам финала Кубка Африки
20 января
1
Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки
19 января
Диас впервые прокомментировал незабитый пенальти в финале Кубка Африки
19 января
«Для людей во всем мире»: Мане объяснил свой поступок в финале Кубка Африки
19 января
1
Инфантино раскритиковал сборную Сенегала, покинувшую поле в финале Кубка Африки
19 января
6
Нагучев заявил, что Диас специально не забил пенальти в финале Кубка Африки
19 января
Тренер Марокко пристыдил Сенегал за уход с поля
19 января
Вратарь Сенегала прокомментировал подозрения, что Диас не забил пенальти специально
19 января
Инсайдер: «Марокко и Сенегал сговорились не забить пенальти ради безопасности»
19 января
8
В Сенегале объявили выходной после победы в Кубке Африки
19 января
Генич одним матерным словом отреагировал на драму в финале Кубка Африки
19 января
2
Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)
19 января
12
ФотоФорвард «Реала» Диас не забил пенальти на 24-й добавленной минуте финала Кубка Африки, ударив паненкой
19 января
7
ФотоИгроки сборной Сенегала покинули поле в знак протеста в финале Кубка Африки
19 января
4
Определился бронзовый призер Кубка африканских наций
17 января
Определился второй финалист Кубка Африки
15 января
1
Определился первый финалист Кубка Африки
14 января
2
Определились полуфинальные пары Кубка Африки
11 января
2
Кубок Африки. Нигерия выбила Алжир, Египет прошел Кот-д`Ивуар благодаря Салаху
10 января
Определились два полуфиналиста Кубка Африки
9 января
1
Игрок «Реала» установил рекорд Кубка Африки
9 января
Игрокам сборной Нигерии до сих пор не отдали деньги – они грозили бойкотом 1/4 финала Кубка Африки
9 января
1
Четвертьфиналист Кубка Африки пригрозил бойкотом турнира
8 января
1
ФотоСуперкомпьютер предсказал победителя Кубка Африки
8 января
3
Сын Зидана установил рекорд на Кубке Африки
7 января
1
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки
7 января
4
Кубок Африки. Алжир и Кот-д`Ивуар вышли в 1/4 финала
6 января
Определились 6 из 8 четвертьфиналистов Кубка Африки
6 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 