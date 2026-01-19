Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций. В финале команда Папа Тиава победила со счетом 1:0 Марокко.
Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча. Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.
В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.
Кубок африканских наций. Финал
Сенегал - Марокко - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира
Гол: 1:0 - П. Гуйе, 94.
Незабитые пенальти: нет - Б. Диас, 90+24.
Источник: «Бомбардир»