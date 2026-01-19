Кубок Африки. Сенегал выиграл турнир, победив в драматичном матче Марокко (1:0)

Сборная Сенегала стала победителем Кубка африканских наций. В финале команда Папа Тиава победила со счетом 1:0 Марокко.

Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча. Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.

В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.