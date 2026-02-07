В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров не исключил уход правого защитника Ильи Вахании.
Сообщалось, что вариант с его покупкой рассматривает «Краснодар».
– По поводу Вахании. У меня есть информация, что трансфер может все-таки состояться.
– Трансферных запросов в клуб не поступало.
– Клуб готов продать его за какую-то конкретную цену? Это вопрос денег?
– У нас в составе играют двадцать с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку?
Источник: «РБ Спорт»