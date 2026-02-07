В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров не исключил уход правого защитника Ильи Вахании.

Сообщалось, что вариант с его покупкой рассматривает «Краснодар».

– По поводу Вахании. У меня есть информация, что трансфер может все-таки состояться.

– Трансферных запросов в клуб не поступало.

– Клуб готов продать его за какую-то конкретную цену? Это вопрос денег?

– У нас в составе играют двадцать с лишним футболистов. Если за какого-то из них дадут хорошие деньги, которые нас устроят, тогда почему бы не пойти на сделку?