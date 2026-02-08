Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от товарищеской встречи между «Спартаком» и «Далянь Йингбо».

Красно-белые выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил 18-летний Никита Массалыга.

«Смотрим «Спартак» с китайским «Далянем». «Спартак» владеет мячом 75-80% времени. Почти тайм отыграли. Один момент у Барко.

Всe остальное – стерильный перекат мяча, вообще без обострения. Сидим обсуждаем, «у Спартака только держание мяча, и больше ничего».

И тут такой истошный крик от бровки, где тренерский стафф «Спартака»: «Да подержите вы мяч»!

Мы в осадке. Ничего не понимаем», – написал Генич в своeм телеграм-канале.