Сафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал в музее Шерлока Холмса во время поездки в Англию.
«Ну и, естественно, попав в Лондон, я не смог отказать себе в удовольствии заехать на Бейкер-стрит 🫡
Мне понравилось! В доме 221B сделали небольшой музей, посвящeнный детективу, где всe воссоздано по книгам и рассказам.
Получил приятные эмоции. Купил карманную скрипку. Закрыл гештальт», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив несколько фото.
Фото: телеграм-канал Матвея Сафонова
