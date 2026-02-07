Сафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал в музее Шерлока Холмса во время поездки в Англию.

«Ну и, естественно, попав в Лондон, я не смог отказать себе в удовольствии заехать на Бейкер-стрит 🫡

Мне понравилось! В доме 221B сделали небольшой музей, посвящeнный детективу, где всe воссоздано по книгам и рассказам.

Получил приятные эмоции. Купил карманную скрипку. Закрыл гештальт», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив несколько фото.

Фото: телеграм-канал Матвея Сафонова