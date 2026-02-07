Введите ваш ник на сайте
  Сафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»

Сафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»

Вчера, 23:47
5

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов побывал в музее Шерлока Холмса во время поездки в Англию.

«Ну и, естественно, попав в Лондон, я не смог отказать себе в удовольствии заехать на Бейкер-стрит 🫡

Мне понравилось! В доме 221B сделали небольшой музей, посвящeнный детективу, где всe воссоздано по книгам и рассказам.

Получил приятные эмоции. Купил карманную скрипку. Закрыл гештальт», – написал Сафонов в своем телеграм-канале, прикрепив несколько фото.

Фото: телеграм-канал Матвея Сафонова

Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова 3
Стало известно, с кем Сафонов дружит в «ПСЖ» 2
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье 5
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Комментарии (5)
asd@dsa
1770497783
Ответить
Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»
00:27
Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде
00:12
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Вчера, 23:58
ФотоСафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»
Вчера, 23:47
5
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
Вчера, 23:05
2
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:35
3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
Вчера, 22:00
20
«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего
Вчера, 21:48
«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли
Вчера, 20:47
1
В «ПСЖ» определились с будущим Луиса Энрике
00:18
Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова
Вчера, 20:12
3
Стало известно, с кем Сафонов дружит в «ПСЖ»
Вчера, 19:33
2
Мбаппе отправил в «ПСЖ» пристава, чтобы взыскать свои миллионы
Вчера, 16:19
Раскрыта зарплата Сафонова в «ПСЖ» – он получает в два раза меньше Шевалье
Вчера, 08:59
5
Аршавин уверен, что Сафонов будет основным в «ПСЖ»: «Шевалье – что это вообще?»
6 февраля
3
Малафеев – о положении Сафонова в «ПСЖ»: «Больше стресса, давления и напряженности»
6 февраля
Сафонову отказали в статусе лучшего футболиста России
5 февраля
1
Сперцян оценил выступление Сафонова за «ПСЖ»
5 февраля
4
Суд вынес решение по делу Сафонова и его бывшей жены
3 февраля
8
Венгер назвал Сафонова первым номером «ПСЖ»
3 февраля
3
Фото«Лион» арендовал нападающего сборной Украины
3 февраля
Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Страсбуром»
3 февраля
1
Канчельскис одним словом описал Сафонова после его перформанса в матче со «Страсбуром»
2 февраля
3
Кафанов: «Во всех последних матчах «ПСЖ» набирал очки благодаря мастерству Сафонова»
2 февраля
5
Колосков – об игре Сафонова за «ПСЖ»: «Не могу понять, что здесь выдающегося»
2 февраля
Пономарев: «Моe мнение о Сафонове изменилось»
2 февраля
5
ФотоСафонов – в символической сборной 20-го тура Лиги 1 от L’Equipe
2 февраля
13
Французский журналист заявил, что Сафонов стал безоговорочно основным вратарем «ПСЖ»
2 февраля
1
Сафонов прокомментировал свой перформанс в матче со «Страсбуром»
2 февраля
2
ФотоРеакция Шевалье и Забарного на отбитый Сафоновым пенальти
2 февраля
14
ФотоЖена Сафонова описала его одним словом после перформанса в матче со «Страсбуром»
2 февраля
2
Энрике восхвалил Сафонова
2 февраля
3
ФотоСафонов – лучший игрок матча со «Страсбуром», несмотря на пропущенный между ног
2 февраля
7
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым обыграл «Страсбур» (2:1), Матвей отразил пенальти
2 февраля
8
ФотоСафонов пропустил между ног в матче Лиги 1
1 февраля
7
Сафонов отразил пенальти в матче со «Страсбуром»
1 февраля
1
Видео«У тебя руки из жопы, твое место – на кухне»: Сафонов – жене
1 февраля
12
