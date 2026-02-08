Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»

17-летний полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, чем его удивляет бразильский одноклубник Вендел.

«Если честно, больше всех удивляет Вендел. Он невероятно сильный футболист. Иногда ты даже понять его не можешь.

Смотришь – и кажется, что он вроде ничего не делает. Или бежит не в ту сторону, где мяч. А потом через несколько секунд он прилетает туда, где будет Вендел. За этим кроется сумасшедшее мастерство», – заявил Кондаков.