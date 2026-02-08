Введите ваш ник на сайте
Победа «Спартака», инсайды о Сафонове в «ПСЖ», баснословные потери саудитов из-за Роналду и другие новости

Сегодня, 01:55

Инсайды о Сафонове в «ПСЖ»: размер зарплаты, с кем дружит, как относятся одноклубники

Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку» – есть реакция агента

Саудовская лига теряет баснословные деньги из-за бунтующего Роналду – Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки португальца

«Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» – есть комментарий Генича

«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли, у которого есть альтернативный вариант в Аргентине

Важный инсайд о трансферной кампании «Спартака»

«Манчестер Юнайтед» одержал 4-ю победу подряд в АПЛ, «Арсенал» и «Челси» тоже выиграли

«Барселона» разгромила «Мальорку» и укрепилась на 1-м месте в Примере

Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками

«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего

Источник: «Бомбардир»
