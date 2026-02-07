Реакция агента Маркиньоса на интерес к игроку из Мексики

Александр Саму, представитель вингера «Спартака» Маркиньоса, высказался о новости об интересе к игроку со стороны «Америки».
«Из Мексики с нами никто не связывался. Уход в это окно из «Спартака» не рассматриваем», – сказал Саму.
- Сообщалось, что также «Црвена Звезда» предложила «Спартаку» 5 миллионов евро за 26‑летнего бразильца.
- Видеть игрока в Белграде желает главный тренер Деян Станкович, знакомый с футболистом по «Ференцварошу» и «Спартаку».
- Маркиньос в это сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник: телеграм-канал «Спартак Информ»