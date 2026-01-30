Агент Маркиньоса высказался о будущем игрока в «Спартаке»

Александр Саму, представитель вингера «Спартака» Маркиньоса, рассказал о работе игрока под руководством Хуана Карлоса Карседо.
«Маркиньос сейчас не ведeт не с кем переговоры, он счастлив в «Спартаке». Ему очень нравится работать под руководством Карседо» – заявил Саму.
Ранее Саму назвал маловероятным уход Маркиньоса из «Спартака» зимой. Сообщалось, что «Црвена Звезда» была готова заплатить за бразильца 5 миллионов евро.
- Хуан Карлос Карседо стал главным тренером «Спартака» с 5 января.
- 26-летний Маркиньос в этом сезоне провел за красно-белых 20 матчей забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: Metaratings.ru