Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку»

К нападающему «Спартака» Маркиньосу появился интерес в Мексике. Речь о столичной «Америке», сообщает Club America XTRA.
Сейчас переговоров не ведeтся, бразилец – лишь один из вариантов для «Америки» на финиш трансферного окна. Оно в Мексике закроется 10 февраля.
- Сообщалось, что также «Црвена Звезда» предложила «Спартаку» 5 миллионов евро за 26‑летнего бразильца.
- Видеть игрока в Белграде желает главный тренер Деян Станкович, знакомый с футболистом по «Ференцварошу» и «Спартаку».
- Маркиньос в это сезоне провел за красно-белых 20 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Источник: «Бомбардир»