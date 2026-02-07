Маркиньос может сменить «Спартак» на «Америку»

К нападающему «Спартака» Маркиньосу появился интерес в Мексике. Речь о столичной «Америке», сообщает Club America XTRA.

Сейчас переговоров не ведeтся, бразилец – лишь один из вариантов для «Америки» на финиш трансферного окна. Оно в Мексике закроется 10 февраля.