Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали оскорбительные высказывания в адрес поляков со стороны вингера «Челси» Михаила Мудрика.

Украинского футболиста забанили в CS2 на четыре недели.

Он предлагал поляку сыграть на картах «Волынь» и «39», намекая на известные исторические события.

Волынская резня – массовые убийства поляков в 1943–1944 годах украинскими националистами: тогда погибли до 100 тысяч поляков.

«МИД Украины знает об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью осознаем особую чувствительность вопросов, связанных с волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе.

Министерство иностранных дел Украины последовательно продвигает ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории. Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или причинение вреда польской нации, несовместимы с этим подходом.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, вышеупомянутый футболист не выступает от имени Украины и не является членом национальной сборной Украины по футболу.

Следовательно, Министерство не уполномочено возбуждать дисциплинарные дела в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины постоянно обращается к гражданам Украины, и особенно к общественным деятелям, с призывом к вдумчивому и ответственному общению, в том числе за рубежом и в публичной сфере.

Мы убеждены, что подобным инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в эти самые трудные времена», – заявили в ведомстве.