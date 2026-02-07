Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками

Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками

Вчера, 22:00
20

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали оскорбительные высказывания в адрес поляков со стороны вингера «Челси» Михаила Мудрика.

  • Украинского футболиста забанили в CS2 на четыре недели.
  • Он предлагал поляку сыграть на картах «Волынь» и «39», намекая на известные исторические события.
  • Волынская резня – массовые убийства поляков в 1943–1944 годах украинскими националистами: тогда погибли до 100 тысяч поляков.

«МИД Украины знает об инциденте, который произошел во время участия Михаила Мудрика в онлайн-игре. Мы полностью осознаем особую чувствительность вопросов, связанных с волынской трагедией и событиями 1940-х годов, а также глубокий эмоциональный резонанс, который они вызывают в польском обществе.

Министерство иностранных дел Украины последовательно продвигает ответственный и уважительный подход к сложным главам общей украинско-польской истории. Любые заявления, которые могут быть восприняты как неуважение к памяти жертв трагедии или причинение вреда польской нации, несовместимы с этим подходом.

Мы также хотели бы подчеркнуть, что Украина является демократическим государством и не контролирует заявления частных лиц, особенно в неофициальном контексте.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении Министерства иностранных дел Украины, вышеупомянутый футболист не выступает от имени Украины и не является членом национальной сборной Украины по футболу.

Следовательно, Министерство не уполномочено возбуждать дисциплинарные дела в отношении таких спортсменов или комментировать их частные заявления.

Поэтому Министерство иностранных дел Украины постоянно обращается к гражданам Украины, и особенно к общественным деятелям, с призывом к вдумчивому и ответственному общению, в том числе за рубежом и в публичной сфере.

Мы убеждены, что подобным инцидентам не должно быть места в общении между украинским и польским народами. Украинское общество искренне ценит солидарность, поддержку и бескорыстную помощь, оказанную Украине гражданами Республики Польша в эти самые трудные времена», – заявили в ведомстве.

Еще по теме:
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков 4
«Волынь будешь помнить, бомж»: Мудрика забанили в CS2 за оскорбление поляков 21
Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности 2
Источник: Przegląd Sportowy
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Украина Мудрик Михаил
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1770491111
про "демократическое государство" всегда угораю в голос))
Ответить
life85
1770491219
Знатно лизнули Польше
Ответить
Император 1
1770491739
Зачем тут это, чтобы объедкин прибежал
Ответить
asd@dsa
1770493600
И то правильно.У Польши и Украины сейчас один общий враг.
Ответить
Айболид
1770495007
короче , каклы за "Волынь" раскаяваться не намеренны . А "Бабьим яром" вообще гордятся .
Ответить
Cleaner
1770495032
Мудрик высказал ВСЛУХ то, о чем думают на Украине...(
Ответить
777+
1770497481
Какой же он Мудрик? Глупик, Дурик или Тупик подходит больше.....
Ответить
Главные новости
Зенитовец Кондаков восхищен Венделом: «Иногда ты даже понять его не можешь»
00:27
Клубы из трех стран интересуются спартаковцем Угальде
00:12
В «Ростове» назвали условие для продажи Вахании
Вчера, 23:58
ФотоСафонов посетил культовое место в Лондоне: «Закрыл гештальт»
Вчера, 23:47
5
Мусаев ответил на претензии в непристойном поведении
Вчера, 23:05
2
Фабрицио Романо раскрыл подробности забастовки Роналду в Саудовской Аравии
Вчера, 22:46
Черданцев объяснил разгромное поражение «Зенита» от «Краснодара»
Вчера, 22:35
3
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
Вчера, 22:00
20
«Спартак» отказал саудовскому клубу в аренде нападающего
Вчера, 21:48
«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли
Вчера, 20:47
1
Все новости
Все новости
Палмер из «Челси» стал автором двух рекордов
Вчера, 23:26
Только 2 английских тренера стартовали в АПЛ с 4 побед подряд
Вчера, 22:21
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
Вчера, 22:00
20
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
Вчера, 21:38
АПЛ. «Арсенал» на пути к титулу победил «Сандерленд» (3:0), «Челси» обыграл аутсайдера (3:1) благодаря хет-трику Палмера в 1-м тайме
Вчера, 20:01
АПЛ. «МЮ» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» (2:0), одержав 4-ю победу подряд
Вчера, 17:27
13
«Вест Хэм» платит зарплату трем главным тренерам
Вчера, 16:56
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
Вчера, 10:59
5
ФотоХусанов – лучший игрок «Манчестер Сити» в январе
6 февраля
1
Самый дорогой игрок в истории «Челси» может уйти в «Реал»
6 февраля
1
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
5 февраля
2
Азар назвал лучшего тренера в карьере
5 февраля
1
Фото10 самых дорогих трансферов этой зимы
5 февраля
4
ФотоКлуб АПЛ установил необычный рекорд
5 февраля
2
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
4
Гвардиола высказался о конфликте России и Украины
4 февраля
11
«Волынь будешь помнить, бомж»: Мудрика забанили в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
21
Роналду задумался о возвращении в бывший клуб
4 февраля
4
«Ливерпуль» назвали простофилями за 72-миллионный трансфер
3 февраля
6
«Ливерпуль» приобрел защитника «Ренна» за 60+12 миллионов
3 февраля
1
Фото«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Фото«Кристал Пэлас» обновил клубный трансферный рекорд во второй раз за месяц
2 февраля
Фото«Челси» усилился центральным защитником из Франции
2 февраля
«Манчестер Сити» выберет преемника для Гвардиолы среди трех тренеров
2 февраля
4
«Ливерпуль» покупает защитника за 70 миллионов
2 февраля
АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», выигрывая с разницей в 2 мяча
1 февраля
2
ФотоЗинченко перешел в «Аякс»
1 февраля
16
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Фулхэма», пропустив 2 гола после 85-й минуты
1 февраля
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 