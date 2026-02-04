«Волынь будешь помнить, бомж»: Мудрика забанили в CS2 за оскорбление поляков

Нападающего Михаила Мудрика забанили в игре CS2 за токсичное поведение. Футболист оскорбил польского оппонента.

Поляки смеялись над дисквалифицированным за употребление мельдония игроком после его поражения в карте и писали ему: «Бро, юзай ещe больше допинга».

В ответ Мудрик написал: «Волынь будешь вечно помнить, бомж. Следующая карта – Волынь».