Нападающего Михаила Мудрика забанили в игре CS2 за токсичное поведение. Футболист оскорбил польского оппонента.
Поляки смеялись над дисквалифицированным за употребление мельдония игроком после его поражения в карте и писали ему: «Бро, юзай ещe больше допинга».
В ответ Мудрик написал: «Волынь будешь вечно помнить, бомж. Следующая карта – Волынь».
- Волынская резня – массовые убийства поляков в 1943–1944 годах украинскими националистами: тогда погибли до 100 тысяч поляков.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
- Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Ему грозила дисквалификация на 4 года.
Источник: «Бомбардир»