Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова

Французские инсайдеры узнали детали пребывания вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В раздевалке «ПСЖ» Сафонова характеризуют как «спокойного», «открытого», «шутливого» и «приветливого».

Также в команде восхищены, что Матвей за короткий отрезок бегло выучил французский язык. Партнерам россиянина импонирует и психологическая устойчивость голкипера.