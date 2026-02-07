Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова

Французские инсайдеры узнали детали пребывания вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
В раздевалке «ПСЖ» Сафонова характеризуют как «спокойного», «открытого», «шутливого» и «приветливого».
Также в команде восхищены, что Матвей за короткий отрезок бегло выучил французский язык. Партнерам россиянина импонирует и психологическая устойчивость голкипера.
- 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
- Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
- Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.
Источник: RMC Sport