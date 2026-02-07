Введите ваш ник на сайте
Игроки «ПСЖ» охарактеризовали Сафонова

Сегодня, 20:12
1

Французские инсайдеры узнали детали пребывания вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

В раздевалке «ПСЖ» Сафонова характеризуют как «спокойного», «открытого», «шутливого» и «приветливого».

Также в команде восхищены, что Матвей за короткий отрезок бегло выучил французский язык. Партнерам россиянина импонирует и психологическая устойчивость голкипера.

  • 26-летний Сафонов проводит 2-й сезон в «ПСЖ».
  • Он пропустил 18 голов в 23 матчах.
  • Матвей – лучший голкипер топ-5 лиг Европы по отбитым пенальти (5 из 7) в сезоне-2025/26.

Источник: RMC Sport
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1770484399
Дырявый каблук
Ответить
