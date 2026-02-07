«Краснодар» сделал новое предложение по Боселли

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли по-прежнему может уйти в «Краснодар». Черно-зеленые сделали новое предложение.

«Краснодар» дает 75 миллионов рублей за Боселли: после тактической паузы, связанной со срывом перехода Александра Кокшарова, «быки» вернулись за лучшим игроком Нижнего Новгорода. Видимо, их весьма возбудил конкретный интерес к этому игроку со стороны аргентинского «Индепендьенте».

В субботу клуб Сергея Галицкого прислал нижегородцам оффер о покупке 26-летнего уругвайца на 60 миллионов рублей + 15 мультов бонусами. Такое цифры не устраивает Нижний, они рассчитывают выручить за своего лучшего форварда, чей контракт истекает летом, не менее 100 миллионов.

При этом за ситуацией внимательно наблюдают «Локомотив» и ЦСКА, которые также могут вступить в борьбу за Хуана. Но на текущий момент наилучшие шансы именно у команды Мурада Мусаева. Если, конечно, «Краснодар» сумеет договориться с НН по деньгам», – написал источник.