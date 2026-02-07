Введите ваш ник на сайте
  • АПЛ. «Арсенал» на пути к титулу победил «Сандерленд» (3:0), «Челси» обыграл аутсайдера (3:1) благодаря хет-трику Палмера в 1-м тайме

АПЛ. «Арсенал» на пути к титулу победил «Сандерленд» (3:0), «Челси» обыграл аутсайдера (3:1) благодаря хет-трику Палмера в 1-м тайме

Сегодня, 20:01

«Арсенал» в 25-м туре АПЛ переиграл «Сандерленд». Дубль оформил Виктор Дьекереш. Команда Микеля Артеты укрепилась на первом месте.

В другой встрече «Челси» победил на выезде «Вулверхэмптон» с последнего места. Хет-трик в первом тайме оформил Коул Палмер.

Англия. Премьер-лига. 25 тур
Вулверхэмптон - Челси - 1:3 (0:3)
Голы: 0:1 - К. Палмер, 13 (с пенальти); 0:2 - К. Палмер, 35 (с пенальти); 0:3 - К. Палмер, 38; 1:3 - Т. Арокодаре, 54.
Арсенал - Сандерленд - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - М. Субименди, 42; 2:0 - В. Дьекереш, 66; 3:0 - В. Дьекереш, 90+3.
Источник: «Бомбардир»
